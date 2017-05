MSF surfe sur les "faits alternatifs" pour sensibiliser à la crise en Centrafrique

Clip pseudo-touristique débutant avec des images de rêve, un site spécialement conçu pour la campagne (http://www.visiterca.be/)... l'organisation internationale d'aide médicale Médecins sans frontières a décidé de surfer sur la vague des "fake news" et des "faits alternatifs" pour attirer l'attention sur sa nouvelle campagne.

Au moment où nombre d'entre nous réservent leurs vacances, MSF nous propose un pays : la Centrafrique. Une destination de rêve ? Loin de là ! Derrières de belles images de façade, il y a une réalité bien plus préoccupante : "Oubliée et abandonnée par le reste du monde, la population centrafricaine est confrontée à une violence continue et à un manque flagrant d'approvisionnement de base. Pour aggraver encore les choses, l'aide humanitaire si nécessaire vient d'être réduite de manière drastique ", précise le site.

L'ONG nous invite alors à faire un peu plus connaissance avec la République Centrafricaine à travers "5 faits alternatifs". Le "plus beau ciel étoilé du monde" ? Peut-être, mais uniquement car l'électricité y est si rare qu'il y a très peu de pollution lumineuse durant la nuit. Un autre "fait" nous apprend que les centrafricains "ne font qu'un avec la nature", mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. En raison des violences qui touchent le pays, leur meilleure chance de survie est de s'y cacher, précise MSF.

Pour l'occasion, des affiches aux allures touristiques, qui donneraient envie à n'importe quel amateur de voyages de s'y rendre, accompagnées du slogan suivant : "Un pays si peu connu que vous croiriez presque tout ce que vous montre cette affiche".