Mosuo, le pays où les femmes sont reines (en images)

On dénombre près de 40 000 Mosuo. Ils vivent depuis des siècles dans des villages pittoresques situés sur les rives du lac Lugu, situé à la frontière du Sichuan et du Yunnan. Perché à 2700 mètres d'altitude et à six heures de route de la ville la plus proche, l'isolement de la région a permis de préserver des coutumes uniques au monde. L'une de leurs traditions les plus originales est le zouhun ("mariage marchant") que l'on peut comparer à une union libre. Après une cérémonie d'initiation, les femmes Mosuo reçoivent la clé de leur chambre et peuvent choisir leurs amants. Elles pourront en avoir autant ou aussi peu qu'elles le souh...