Mossoul, une des villes les plus minées au monde

Roquettes et mortiers non explosés, bombes artisanales... : Mossoul est aujourd'hui l'une des villes les plus minées au monde, ce qui posera d'énormes problèmes quand des dizaines de milliers de ses habitants rentreront chez eux, a alerté mercredi l'ONG Handicap international.