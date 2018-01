Migrants : un bébé meurt dans le chaos des secours en Méditerranée

Près de 1.600 migrants ont été secourus depuis mardi au large de la Libye, dont nombre de femmes et d'enfants, mais si certains ont commencé à débarquer jeudi en Sicile, des centaines d'autres se trouvent encore ballottés en pleine mer, et ce pour encore plusieurs jours.

Le Proactiva Open Arms et le Sea-Watch 3, qui ont recueilli respectivement 315 et plus de 400 migrants, sont trop petits pour affronter avec autant de monde à bord le vent et les vagues sévissant actuellement au sud de la Sicile et doivent attendre à l'abri des côtes tunisiennes que le temps se calme.

"C'est l'une des situations les plus difficiles auxquelles nous ayons eu à faire face jusqu'à présent", a expliqué à l'AFP Laura Lanuza, porte-parole de l'ONG espagnole Proactiva open arms.

Mardi, l'équipe médicale de Proactiva avait repéré une jeune femme de 18 ans dont la vie était en danger après un accouchement difficile. Elle et son bébé de quatre jours ont été évacués avec l'enfant par hélicoptère dans la soirée.

Mais dans la confusion des opérations de secours, le médecin n'a pas repéré tout de suite parmi les 28 bébés arrivés à bord un Erythréen de 3 mois souffrant de malnutrition et d'une forte fièvre.

Le Proactiva a demandé en vain une autre évacuation médicale mercredi, mais l'enfant est mort dans la nuit, a expliqué Mme Lanuza. Les gardes-côtes italiens n'étaient pas joignables jeudi pour savoir pourquoi l'évacuation n'a pas eu lieu.

En revanche, un jeune homme a pu être évacué par hélicoptère du Sea-Watch 3 à 3H00, de même qu'une jeune femme sur le point d'accoucher sur le Proactiva jeudi dans la matinée.

Enserré dans un sac mortuaire, le bébé a rejoint les corps d'un autre bébé et d'un jeune homme retrouvés morts mardi sur la barque surchargée secourue par Proactiva et placés, faute de mieux, sur un canot tracté par le navire.

"Les navires de sauvetage ont atteint les limites de leur capacité, des cargos sont déroutés vers le sud pour prêter assistance", a commenté Klaus Merkle, le coordinateur des sauvetages à bord de l'Aquarius, affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, qui est arrivé jeudi à Catane (Sicile) pour débarquer 505 migrants secourus mardi.

"Cette situation extrêmement périlleuse risque de continuer dans les jours à venir", a-t-il insisté, ajoutant que l'Aquarius allait repartir immédiatement dans la zone des secours.