Michel attend Trump sur le climat, le multilatéralisme et les valeurs

"Je partage votre raisonnement en ce qui concerne le climat", a indiqué M. Michel, interrogé à la Chambre par Raoul Hedebouw (PTB) et Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) alors que le président américain menace de revenir sur l'accord de Paris. "Il ne faut pas sous-estimer l'espoir suscité par l'accord de Paris, protégez-le", a notamment convié Wouter De Vriendt.

Charles Michel n'a par ailleurs pas caché d'autres craintes, sur le multilatéralisme, parfois remis en cause par le président américain. "Nous allons développer et défendre avec nos collègues européens, et à d'autres niveaux politiques et diplomatiques, une stratégie ambitieuse. Nous allons plaider un soutien au multilatéralisme. Nous avons des craintes après un certain nombre de déclarations de Donald Trump à ce sujet", a-t-il dit. "Nous pensons que le multilatéralisme offre un espace important, à l'échelon international, par exemple au niveau de l'ONU, pour réaliser des avancées".

Enfin, autres craintes qui feront l'objet d'échanges, celles relatives aux valeurs, singulièrement en matière de politique migratoire. Là aussi, Charles Michel a promis "un plaidoyer sur les valeurs fondamentales, les valeurs européennes, les valeurs universelles". Car, "nous avons eu une mauvaise expérience en matière de migration et heureusement nous avons pu constater que le système de 'check and balances' fonctionnait.