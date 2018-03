Meryl Streep, lady hors norme

D'abord, une évidence : Meryl Streep n'a pas attendu Pentagon Papers, le remarquable thriller politique de Steven Spielberg, pour entrer dans l'histoire du cinéma. Pour autant, ce film est peut-être appelé à occuper une place à part dans son imposante filmographie : non content de l'y voir donner pour la première fois la réplique à Tom Hanks, acteur bigger than life lui aussi, il pourrait fort bien lui valoir un quatrième Oscar, égalant le record détenu sans partage par Katharine Hepburn depuis 1982 et La Maison du lac.

...