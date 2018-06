Matteo Salvini dénonce l'"arrogance" du président Macron

Enumérant les chiffres d'arrivées des migrants en Italie et le coût que cela a représenté pour ce pays, M. Salvini, qui est aussi le patron de la Ligue (extrême droite), a dit s'étonner que cette situation ne soit pas considérée comme un problème pour "l'arrogant président français".

"Nous l'invitons à arrêter les insultes et à démontrer sa générosité avec des faits en ouvrant les nombreux ports français et en arrêtant de refouler des femmes, des enfants et des hommes à Vintimille", à la frontière entre la France et l'Italie, a déclaré M. Salvini, cité par sa porte-parole.

"Si l'arrogance française pense transformer l'Italie en camp de réfugiés pour toute l'Europe, peut-être en versant quelques euros de pourboire, elle se fourvoie complètement", a-t-il conclu.

La France et l'Espagne ont proposé la création de centres fermés en Europe pour gérer les migrants débarquant de Méditerranée.

Ce n'est pas la première fois que M. Salvini s'en prend à la France et au président français. Il avait dénoncé notamment l'"hyporisie" de la France après des déclarations critiquant l'Italie pour son refus d'ouvrir ses ports récemment au navire humanitaire Aquarius. Vendredi il a de nouveau attaqué le président français après que celui-di eut dénoncé la "lèpre" nationaliste en Europe.

"Nous sommes peut-être des populistes lépreux, mais moi les leçons je les prends de qui ouvre ses ports. Accueillez les milliers de migrants et après on en reparlera", a lancé vendredi M. Salvini à l'adresse du président français.