Martin Wolf: "Les banques sont plus nuisibles que les centrales nucléaires"

Vendredi, la KuLeuven décernera un doctorat d'honneur à Martin Wolf, le journaliste britannique économique le plus influent du monde. Notre confrère de Knack lui a parlé du Brexit, d'une possible réplique de la crise bancaire et de l'avenir de l'Europe. "Alors que l'économie recommence justement à mieux tourner, notre démocratie est en récession."