Manchester: un frère et le père de l'auteur présumé arrêtés en Libye

Après l'interpellation d'Hachem, frère de Salman Abedi, au domicile familial à Tripoli, son père "Ramadan Abedi vient d'être arrêté lui aussi", a indiqué un porte-parole d'une unité des services de sécurité libyens.

Le frère, selon cette source, "était au courant du projet d'attentat" perpétré lundi à Manchester (nord-ouest de l'Angleterre) où Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne de 22 ans, s'est fait exploser à la sortie d'un concert, tuant 22 personnes dont plusieurs enfants et faisant 64 blessés.

Des images publiées par New York Times montrent un détonateur que le kamikaze aurait tenu dans sa main gauche, des boulons et des billes d'acier jonchant le sol, ainsi que des fragments d'un sac à dos bleu déchiqueté ayant pu contenir les explosifs.

Un proche de la famille résidant à Manchester a déclaré à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, que Salman Abedi s'était rendu en Libye peu avant l'attentat et avait regagné la Grande-Bretagne quatre jours avant.

La tension restait palpable dans les rues du Royaume-Uni où l'état d'alerte terroriste a été renforcé au niveau "critique", signifiant un risque d'attentat imminent. Près d'un millier de soldats ont été déployés sur des lieux sensibles dans les grandes villes pour soulager les forces de police.

La police a arrêté, dans la grande banlieue de Manchester, un cinquième suspect dans le cadre de l'enquête. Le chef de la police de la ville, Ian Hopkins, a dit que l'enquête portait "clairement" sur un réseau autour du kamikaze, né à Manchester de parents libyens ayant fui le régime de Mouammar Kadhafi.

L'attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) était "plus élaboré" que d'autres et "il semble probable" que l'assaillant n'a "pas agi seul", avait expliqué la ministre de l'Intérieur Amber Rudd.

Quatre personnes avaient été arrêtées auparavant dans le sud de Manchester. Parmi elles, un homme de 23 ans et un certain "Adel", d'origine libyenne et âgé de 44 ans.

Ce dernier "a été menotté et emmené dans une voiture", a raconté à l'AFP Omar Alfaqhuri, qui vit en face d'une maison où au moins un suspect a été arrêté.

Une mule au service de l'EI ?

Le kamikaze est "sans doute" passé par la Syrie, a avancé le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, décrivant un homme qui "tout d'un coup, après un voyage en Libye puis sans doute en Syrie, se radicalise et décide de commettre cet attentat".

La BBC a affirmé que le jeune homme aurait servi de "mule" en se faisant exploser avec une bombe fabriquée par quelqu'un d'autre. Interrogée à ce sujet, la police de Manchester n'a fait aucun commentaire.

Devant la mosquée de Didsbury, fréquentée par le kamikaze, un responsable, Fawzi Haffar, a affirmé que "cet acte lâche" n'avait "pas sa place dans (sa) religion", et appelé "quiconque ayant des informations à contacter sans délai la police".