Manchester : l'esprit festif à nouveau attaqué

Nous avons la meilleure police et les meilleurs services de renseignement au monde. " Ainsi s'était exprimée la ministre britannique de l'Intérieur Amber Rudd, avec l'objectif évident de rassurer la population, après l'attaque à la voiture qui avait fait quatre morts aux abords du Parlement de Westminster à Londres le 22 mars dernier. Aurait-elle encore eu raison que pareil satisfecit ne peut plus être considéré comme une garantie absolue d'invulnérabilité au temps des terroristes self-made-men qui ne recourent plus à une lourde logistique pour commettre le pire. L'horreur, cette fois-ci, a eu pour cadre la salle de concert de la Manchester Arena, une enceinte de 22 000 places qui rassemblait, le lundi 22 mai, la pop-star américaine Ariana Grande autour de ses fans. Beaucoup de jeunes filles, parfois avec leurs parents. Le concert à peine terminé, une explosion frappe la foule au niveau d'un portail de sortie. L'attentat commis par un kamikaze bourré d'explosifs ne laisse aucune chance à vingt-deux spectateurs. Soixante autres sont blessés... Pa...