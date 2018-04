"Mai 68, Damso et Ken Loach"

Le professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Nanterre écrivait que " quelle que soit l'issue de la bataille engagée actuellement en France, on peut tenter du moins de situer dans sa véritable perspective le mouvement étudiant et d'en dégager la signification provisoire, quitte à faire de nouveau le point lorsque la page sera tournée ". Il rappelait aussi qu' " aux yeux de l'historien, une révolution manquée n'est qu'une émeute ". Que " dans la bouche d'un pouvoir réactionnaire, il est normal de qualifier d'émeute les signes précurseurs d'une révolution ". Et qu'" il ne saurait y avoir de véritable révolution économique et sociale sans que celle-ci soit accompagnée d'une révolutio...