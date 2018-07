Madeline Leclair : "En fait, la musique, c'est l'art de faire progresser les idées"

La Plainte, une étrange construction musicale, basée sur des musiques folkloriques belges, anciennes et inédites, est sortie le 30 mai dernier sur un label genevois. Pour la Canadienne Madeleine Leclair, une des figures de proue de l'ethnomusicologie actuelle, cette oeuvre d'avant-garde illustre la nostalgie et l'inquiétude du peuple belge. La conservatrice et responsable du département d'ethnomusicologie au MEG, le Musée d'ethnographie de Genève, nous raconte aussi le monde des musiques : un univers intime, qui se déploie de la vie in utero jusqu'au cosmos.