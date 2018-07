Macron ne va pas sur le Tour de France, officiellement pas de lien avec l'affaire Benalla

Ce changement de programme est lié au fait que le Premier ministre Edouard Philippe a déjà assisté la semaine dernière à une étape du Tour, a-t-on précisé dans l'entourage du président, confirmant une information du site du journal régional La Dépêche.

L'annulation n'a "rien à voir" avec l'affaire Benalla, selon la même source.

L'agenda d'Emmanuel Macron diffusé quelques heures plus tôt, dans la nuit de dimanche à lundi, annonce un déplacement dans le Sud-Ouest de la France.

Il avait été envisagé que le président se rende sur le parcours de l'épreuve de mercredi, un des points forts du Tour cette année, entre entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary col du Portet, dans le Sud-ouest de la France. Pour autant, l'Elysée ajoute que M. Macron "se rendra bien dans les Hautes-Pyrénées, comme indiqué dans son agenda". Les détails de ce déplacement seront communiqués ultérieurement.

M. Philippe s'était rendu vendredi sur la très populaire "grande boucle", mais son déplacement avait déjà été parasité par cette affaire Benalla qui secoue le gouvernement et les institutions la semaine dernière.

Lundi, entre la diffusion de l'agenda de M. Macron et l'annonce de l'annulation du déplacement, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a été entendu sous serment par les députés sur cette affaire. Il s'est défendu de tout manquement et s'est dédouané en renvoyant notamment la responsabilité de ne pas avoir prévenu les autorités judiciaires des violences de M. Benalla sur les services de l'Elysée, notamment le directeur de cabinet de M. Macron, Patrick Strzoda.

"Je me suis assuré que le directeur de cabinet de la Présidence, employeur de M. Benalla, avait été informé de la situation et que celle-ci était prise en compte", a déclaré M. Collomb.

Emmanuel Macron est resté silencieux depuis la révélation de l'affaire qui ne cesse d'enfler et de se développer à mesure que sont révélées les conditions, les prérogatives et les missions d'Alexandre Benalla, proche d'Emmanuel Macron, aujourd'hui en cours de licenciement et inculpé.

Il lui est reproché d'avoir molesté des manifestants alors qu'il était présent comme simple observateur dans le dispositif policier chargé du maintien de l'ordre. Le gouvernement est sur le gril, accusé notamment par certains de ne pas avoir prévenu la justice. M. Benalla avait été simplement mis à pied par l'Elysée. Le licenciement et la procédure judiciaire n'ont été décidés qu'après la révélation de l'affaire.