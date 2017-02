"Louis-Ferdinand Céline était un agent d'influence nazi"

Voilà un ouvrage qui devrait faire du bruit. On y déboulonne, à grands coups de burin, une idole : Louis-Ferdinand Céline. Ce n'est pas le romancier de Voyage au bout de la nuit qui est ici mis en cause, mais l'auteur des trois terribles pamphlets antisémites parus entre 1937 et 1941, Bagatelles pour un massacre, L'Ecole des cadavres et Les Beaux Draps. Trois ouvrages sulfureux jamais réédités depuis la guerre, conformément au souhait de la veuve de l'écrivain, Lucette Destouches, qui a fêté ses 104 ans l'an dernier (1). Au terme d'une enquête entamée il y a quinze ans, Pierre-André Taguieff et Annick Duraffour, grands spécialistes de l'antisémitisme, dressent un impitoyable réquisitoire de 1 200 pages contre l'ermite de Meudon. Familiers de longue date des productions des officines antijuives d'avant-guerre, plongeant dans une très riche documentation, instruisant résolument à charge, les deux chercheurs ont pour ambition affichée de bouleverser notre vision de l'écrivain : il ne serait pas un génie littéraire qui se serait égaré dans l'antisémitisme, mais un raciste qui aurait aussi écrit des romans. Nuance. Au passage, les deux compères égratignent sans ménagement nombre de biographes et de spécialistes de Céline, soupçonnés de complaisance. Pour Le Vif/L'Express, Pierre-André Taguieff et Annick Duraffour livrent le fruit de leur travail. La polémique ne fait que commencer.

