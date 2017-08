Londres présente ses propositions sur la frontière irlandaise

La Commission européenne a en effet réaffirmé mardi qu'avant toute négociation commerciale, il fallait avancer sur trois sujets prioritaires --le sort des citoyens européens, la facture de sortie, et la question de la frontière irlandaise. Mais pour Londres, le futur partenariat commercial et les négociations de sortie doivent être discutés en même temps. Le ministère britannique chargé du Brexit a réitéré dans ses propositions présentées mercredi ne pas vouloir de retour des postes-frontières, symbole d'une frontière dure, entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du nord, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. "Nous avons des principes très clairs. Notre priorité est de s'entendre sur l'absence d'infrastructures frontalières qui seraient un retour aux postes-frontières du passé et est totalement inacceptable pour le Royaume-Uni", a écrit le ministère dans un communiqué. Pour arriver à ce résultat, le gouvernement britannique propose deux approches à l'UE: un "nouveau partenariat douanier" qui permettrait "qu'il n'y ait pas de frontière du tout entre le Royaume-Uni et l'Irlande", ou bien "des arrangements douaniers", qui pourraient inclure notamment la suppression de déclarations d'entrée et de sortie des biens et des accords commerciaux spécifiques à l'Irlande du Nord. Mardi, le gouvernement britannique a appelé de ses voeux un accord d'union douanière intérimaire d'environ deux ans avec l'UE après le Brexit, une proposition froidement accueillie par Bruxelles, qui la juge prématurée. Dans ce bras de fer sur la hiérarchie des questions à traiter, le gouvernement irlandais a pour sa part salué les propositions britanniques tout en rappelant que "l'objectif immédiat des prochaines sessions de négociations demeure d'avancer sur (...) les droits des citoyens et le règlement financier ainsi que les questions spécifiques à l'Irlande".

BRITAIN - EU - BREXIT - TRADE