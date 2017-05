Limogeage du chef du FBI: un Trump acrimonieux se défend sur Twitter

Au cours d'une série de sept tweets en l'espace de seulement deux heures, mercredi matin, Donald Trump a multiplié les attaques et s'en est violemment pris au sénateur démocrate Richard Blumenthal qui s'inquiétait sur les télévisions américaines d'une "possible crise constitutionnelle".

"Regarder le sénateur Richard Blumenthal parler de Comey est une plaisanterie", a rétorqué le président américain. "'Richie' est à l'origine de l'une des plus grandes fraudes militaires de l'histoire des Etats-Unis", a-t-il poursuivi, rappelant que le sénateur démocrate avait laissé entendre, en 2010, avoir combattu pendant la guerre du Vietnam.

"Sauf qu'il n'a jamais été là-bas", a martelé Donald Trump. "Il a pleuré comme un bébé" quand il s'est fait attrapé, a-t-il ironisé. "C'est lui qui devrait faire l'objet d'une enquête".

caught, he cried like a baby and begged for forgiveness...and now he is judge & jury. He should be the one who is investigated for his acts.