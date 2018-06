"Lev Yachine, gardien de la cause de Poutine"

Vous, le mythique gardien de l'équipe russe des années 1950-1960, l'homme qui garda ses buts intacts durant 270 rencontres officielles, qui résista au grand Pelé et qui stoppa 150 penaltys dans sa carrière. Nous, en Belgique, on a toujours aimé les gardiens de but de légende. Jean-Marie Pfaff en est la preuve vivante. Tout comme Michel Preud'Homme. Christian Piot, Jean Nicolay, Gilbert Bodart (gardien ET buteur ! ) et, plus récemment, Thibaut Courtois complètent la liste. Aucun d'entre eux n'a toutefois la moindre chance de figurer un jour sur l'affiche officielle...