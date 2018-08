Les vacanciers devront à nouveau s'armer de patience sur les routes en Europe

En Belgique, la circulation sera classée orange vendredi après-midi et en soirée ainsi que samedi matin dans le sens des départs. Dimanche après-midi et soir, la E40 Bruxelles-Ostende et la E411 Bruxelles-Luxembourg seront bondées dans le sens des retours. L'organisation flamande VAB prévient que beaucoup de Belges profiteront du jour férié du 15 août pour s'octroyer un long week-end et que les embarras pourraient ainsi survenir plus tôt que d'habitude vendredi.

En Europe, seule l'Allemagne présentera moins de problèmes sur les routes en direction du sud et du nord (orange). Le trafic sera également classé orange en France dans le sens des retours.

Pour les départs en vacances, l'après-midi et la soirée du vendredi seront chargés avec des files en France, en Allemagne et en Suisse (orange). Ailleurs, les problèmes ne devraient pas vraiment survenir.

Les choses se compliqueront samedi, journée la plus encombrée du week-end dans le sens des départs en France, en Autriche, en Suisse et en Italie (rouge). La journée sera même noire dans le sud-est de la France, avec une circulation très difficile et beaucoup de bouchons. Le meilleur jour pour partir se dorer la pilule sera le dimanche, avec un trafic dense mais fluide.

Les retours de vacances seront déjà ardus vendredi en France, surtout dans la région méditerranéenne (rouge). Ailleurs, la circulation sera fluide.

Samedi, les bouchons habituels aux points névralgiques devraient se former pratiquement partout en Europe en direction du nord. La France fera office d'exception (orange). Le trafic sera le plus intense entre 10h00 et 17h00.

Dimanche est classé orange en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans le sud-est de la France. Vendredi et dimanche seront les meilleurs jours pour rentrer chez soi.