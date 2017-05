Les trois secrets des mystérieuses apparitions de Fatima

Le pape François se rend ce vendredi et samedi en pèlerinage à Fatima, dans le centre du Portugal. Soit là où serait apparue il y a cent ans la Vierge Marie. Ce haut lieu du catholicisme et de dévotion populaire fait aussi l'objet de polémiques. Retour sur l'un des sanctuaires les plus visités au monde, l'apparition d'une "dame plus brillante que le soleil" et ses trois secrets.