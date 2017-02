Les territoires perdus de la jupe, ou quand les femmes sont victimes de regards réprobateurs et de quolibets

On la regarde souvent de travers mais elle s'en moque. Quand Pauline Roman, 19 ans, ne met pas de minijupe, elle enfile un short, ou l'inverse. Eté comme hiver. A Montpellier, où elle fait ses études, comme à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, où vit sa famille. Anne, 40 ans, institutrice aux Allagniers, à Rillieux-la-Pape (également dans la métropole lyonnaise), porte volontiers la jupe, elle aussi, dans ce quartier où les femmes sont presque toutes voilées. " Parce tout le monde, parents et enfants, me connaît et me respecte, dit-elle. Et parce que je ne veux pas me laisser intimider par qui que ce soit. " Le coeur de Lydia Guirous, 32 ans, auteur de #JeSuisMarianne (Grasset), un temps porte-parole du parti les Républicains, balance chaque matin entre jupe et robe. " La coquetterie et la féminité sont redevenues un combat politique, assure cette Roubaisienne émigrée à Paris. Ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais il y a des rues, des places, des cafés, des marchés et des commerces où les femmes, aujourd'hui, se sentent mal à l'aise, en jupe et tête nue. "

