Les services secrets hollandais sur la piste des hackers qui ont plombé les élections américaines

Lorsqu'il rentre dans le réseau informatique d'un bâtiment universitaire à côté de la Place Rouge à Moscou en cet été 2014, ce membre des services de renseignements généraux et de sécurité néerlandais (AIVD) n'a aucune idée où il met les pieds. Qu'en localisant et hackant les Cozy Bears, l'un des groupes de hackers les plus connus au monde, il allait aussi se retrouver mêlé bien malgré lui dans l'imbroglio des possibles ingérences russe lors des élections américaines.

...