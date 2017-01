"Les services de renseignement ne peuvent pas être infaillibles"

Pourquoi ne parvient-on pas à intercepter les terroristes identifiés qui veulent frapper en Europe ?

Un attentat est comparable à un accident industriel : il n'est jamais lié à la défaillance d'une seule personne. A l'image d'un avion qui s'écrase, cela résulte d'une accumulation d'erreurs, petites ou moyennes. Le renseignement est une activité humaine qui, par essence, ne peut pas être infaillible. Personne n'a sous-estimé la dangerosité de l'Etat islamique ou celle des auteurs des attentats du 13 novembre. Il y a certainement eu un défaut dans l'analyse de cette menace précise, par rapport à d'autres signaux jugés alors prioritaires... Il faut aussi envisager que, ponctuellement, des djihadistes puissent être plus chanceux et plus malins que ceux qui leur courent après.

...