Les scandales se multiplient autour des Big Four : est-ce le signe de la fin d'un règne ?

Depuis une quinzaine d'années, ils ne sont plus que quatre. Les quatre géants du monde de l'audit et du conseil fiscal. Les bien nommés " Big Four " : PwC, Ernst & Young (EY), KPMG et Deloitte. Leurs sigles sont devenus presque aussi connus que ceux de H&M, VW ou HP. Sauf que leurs clients sont, en majorité, de grandes entreprises et des multinationales puissantes qui font appel à eux pour approuver leurs comptes annuels et aussi pour les conseiller, notamment sur la manière d'éviter l'impôt via les paradis fiscaux. Les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) en font partie. C'est dire si ces " Big Four " constituent un rouage essentiel de l'économie mondiale.

