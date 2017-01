"Les réseaux de la drogue sont incrustés depuis quarante ans en Europe"

En novembre 2016, une bande internationale de blanchiment du cannabis a été démantelée en France, aux Pays-Bas et en Belgique (Jette, Koekelberg). Les trafiquants utilisaient le transfert de fonds par hawala, sur parole, et aboutissaient à Casablanca. Cet épisode ne renforce-t-il pas votre analyse sur la dimension rifaine de certains phénomènes criminels ?

Les Rifains ont émigré en groupe dans le nord de la France et le Benelux, dans certaines villes françaises du Sud-Ouest et en Andalousie. Cette émigration compacte et assez tardive des années 1960 et 1970 ne s'est jamais arrêtée. Elle provient d'une des régions les plus pauvres du Maroc, rurale, très peu urbanisée, avec pendant longtemps peu d'écoles, que ce soit en arabe ou en français. Cette société paysanne et montagnarde méditerranéenne est assez comparable à la Corse, la Sicile, la Sardaigne ou la Kabylie. Elle se caractérise par des rapports communautaires très forts, un esprit d'omerta et d'autosurveillance. Ses montagnes sont durablement incontrôlables. Après la décolonisation, des dizaines de milliers de Rifains ont perdu leur emploi dans les vignes et les fermes d'Algérie, puis, à partir des années 1970, dans les mines et la sidérurgie européennes. Cette main-d'oeuvre s'est reconvertie massivement dans le commerce, formel ou informel, et notamment dans la contrebande de cannabis, qui n'a jamais été véritablement contrôlée en Europe en dépit de tout ce qu'on raconte. Ce trafic a pris une ampleur considérable au vu et au su de tout le monde. L'argent est réinvesti dans des cafés, des petits commerces, dans l'immobilier au Maroc et, pour les plus riches, dans l'économie de la Costa del Sol, en Espagne. La diaspora rifaine a ainsi essaimé son système économique dans toute l'Europe.

...