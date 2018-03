Les rapports de forces militaires basculent: "La Russie se sert de la Syrie comme laboratoire"

Suite à la tentative d'assassinat de l'ex-espion Sergueï Skripal, les tensions entre la Russie et l'Occident vont crescendo. Mais la Russie représente-t-elle la plus grande menace ? Que penser de la Chine ? Quelles puissances sont les plus fortes aujourd'hui ? Notre confrère de Knack a posé la question à Bastian Giegerich et Lucie Beraud-Sudreau de l'International Institute for Strategic Studies (IISS) à Londres.