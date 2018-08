Les partisans de Bemba mobilisés, la police déployée par "dissuasion"

"Nous allons utiliser toutes les voies de droit à notre disposition pour faire valoir la candidature de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle", a déclaré à l'AFP la secrétaire générale de son parti Mouvement de libération du Congo (MLC), la députée Eve Bazaiba. Le MLC va commencer par un recours devant la Cour constitutionnelle d'ici mardi matin, dans le délai légal de 48 heures (en jours ouvrables), a-t-elle ajouté. Dans la nuit, la commission électorale nationale indépendante (Ceni) a jugé "irrecevable" la candidature de M. Bemba à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018.

Motif: sa condamnation par la Cour pénale internationale (CPI) pour subornation de témoins. M. Bemba passait pour l'un des favoris à la succession du président Joseph Kabila, qui ne peut pas se représenter et qui a désigné un "dauphin", l'ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary. "Le peuple va faire des actions, des marches", a ajouté Mme Bazaiba sans autre précision.

Dans la nuit, les responsables de l'opposition ont appelé à la "mobilisation générale du peuple congolais" en dénonçant des "injonctions" du pouvoir à la commission électorale pour "exclure plusieurs candidats de l'opposition". Une présence inhabituelle de la police anti-émeute était visible samedi matin près de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC) à Kinshasa, où M. Bemba reste très populaire. "C'est une opération de dissuasion, d'anticipation", a déclaré à l'AFP le colonel Pierrot-Rombaut Mwanamputu, porte-parole de la police. Certains opposants "enflamment les réseaux sociaux, d'autres ont appelé à l'insurrection", a-t-il poursuivi.

"Ceux qui chercheront à troubler l'ordre public trouveront la police bien présente". Les commerces et stations services ont ouvert normalement. Au total, six candidats sur 25 ont été invalidés dont trois anciens Premiers ministres. M. Bemba avait fait un retour triomphal à Kinshasa le 1er août après dix ans de prison et son acquittement en juin en appel par la CPI dans l'affaire principale portant sur des exactions commises par sa milice en Centrafrique en 2002-2003, pour laquelle il avait été condamné à 18 ans de prison en première instance.

Rival malheureux de M. Kabila à l'élection présidentielle de 2006, M. Bemba avait quitté la RDC sous escorte des Nations unies en avril 2007 après des combats entre sa milice et l'armée qui avaient fait entre 200 et 300 morts.