Les moments clés de l'armement nucléaire nord-coréen (ligne du temps interactive)

Pyongyang a tiré lundi une salve de quatre missiles balistiques, dont trois ont fini leur course dans les eaux japonaises. Une nouvelle "provocation" intolérable pour Tokyo et un nouveau défi pour le président américain Donald Trump. Mais ces nouveaux tirs entrent dans la ligne de conduite mise en place par le régime depuis la fin des années 80. Voici les dates clés de cette course folle à l'armement.