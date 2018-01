Les Mercer, cette richissime famille derrière la "révolution Trump"

Après avoir été répudié par Donald Trump, Steve Bannon a quitté la présidence du site ultra-conservateur Breitbart, nouvelle rétrogradation pour celui qui fut l'un des artisans de la victoire électorale de l'homme d'affaires. Une chute largement provoquée par un camouflet plus discret, mais beaucoup plus dévastateur. Il a perdu les grâces de la richissime et pourtant discrète famille Mercer.

...