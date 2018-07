Les grands de ce monde se rencontrent à l'Otan (en images)

Le sommet de l'Otan qui a lieu ces 11 et 12 juillet à Bruxelles et qui rassemble les plus grands dirigeants du monde, ainsi que leur compagne et compagnon, a débuté dans un climat tendu après certaines déclarations de Donald Trump. Si l'ambiance semble s'être apaisée ce jeudi, les déploiements de sécurité n'en restent pas moins impressionnants dans la capitale belge.