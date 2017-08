Les goûts de luxe de la femme du secrétaire américain au Trésor enflamment Instagram

Tout a commencé par une photo de Louise Linton, 36 ans, postée par ses soins sur son compte Instagram. On y voit l'intéressée, par ailleurs actrice écossaise, descendre d'un avion gouvernemental lors d'un déplacement dans le Kentucky. L'image est accompagnée du commentaire suivant: "Super #séjour à #Kentucky" avec une série de hashtags relatifs à sa garde-robe luxueuse dont "#carréhermès" "tomford" ou "valentino". Une mère de trois enfants, Jenni Miller, âgée de 45 ans, réagit: "Heureuse que nous puissions financer votre petite escapade. #deplorable". Au lieu d'ignorer le commentaire, Louise Linton rétorque de manière condescendante: "Ah!!! Pensiez-vous que c'était un voyage d'ordre personnel?! Adorable! Pensez-vous que le gouvernement américain a payé pour notre lune de miel ou un voyage personnel?! Lololol." Puis elle poursuit: "Avez-vous contribué davantage à l'économie que moi et mon mari? Que ce soit comme salarié qui paie ses impôts OU en vous sacrifiant pour votre pays?" "Je suis presque sûre que nous payons plus d'impôts en un seul jour de voyage que vous ne l'avez fait", dit-elle. "Vous êtes adorablement dépassée", ajoute-t-elle avant de conclure: "allez donc vous relaxer un peu et regarder le nouveau Game of Thrones. C'est génial!" Les captures d'écrans du compte Instagram de Mme Linton sont devenues virales sur Twitter lorsque ses commentaires ont été tournés en dérision par Mme Miller. L'épouse du secrétaire au Trésor a finalement passé son compte Instagram en privé. Interrogé par l'AFP, une porte-parole du département du Trésor américain a souligné que le couple Mnuchin remboursait le gouvernement pour les voyages de Louise Linton. "Et elle ne reçoit aucune rémunération pour les produits (de luxe) qu'elle mentionne", a-t-elle souligné.