Les fuites de WikiLeaks aident les adversaires des Etats-Unis, selon la CIA

L'agence de renseignement américaine a refusé d'authentifier les documents publiés par WikiLeaks et présentés comme des techniques de la CIA pour espionner téléphones portables et autres télévisions connectées. "Le public américain devrait s'inquiéter de toute publication de WikiLeaks qui a pour but d'altérer la capacité de la communauté du renseignement à protéger l'Amérique des terroristes et autres adversaires", souligne une porte-parole de la CIA, Heather Fritz Horniak.

Selon les documents de WikiLeaks, la CIA aurait cette fois-ci élaboré plus d'un millier de programmes malveillants: des virus, chevaux de Troie et autres logiciels permettant de prendre le contrôle d'appareils électroniques, comme des smartphones ou des téléviseurs connectés, voire des voitures, pour espionner leurs utilisateurs.

La porte-parole a rappelé que la CIA n'a pas le droit de mener des opérations de surveillance aux Etats-Unis, y compris contre des Américains et qu'"elle ne le fait pas". Mme Fritz Horniak rappelle aussi une évidence: "le travail de la CIA est d'être innovante, à la pointe du progrès et d'être la première ligne de défense de ce pays contre nos ennemis à l'étranger".

"La mission de la CIA est de collecter des renseignements à l'étranger pour protéger l'Amérique des terroristes, d'Etats hostiles et d'autres adversaires", a insisté la porte-parole dans un communiqué.