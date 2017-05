Les forces irakiennes progressent à Mossoul, appellent les civils à fuir

"Nos troupes continuent de progresser (...) et sont entrées dans les quartiers d'al-Saha al-Oula, d'al-Zinjili et d'al-Shifaa, ainsi que dans l'Hôpital républicain", a annoncé le porte-parole du Commandement conjoint des opérations (JOC) Yahya Rassoul. L'EI utilise "des véhicules piégés, des snipers et des kamikazes" contre les forces irakiennes, a-t-il affirmé à l'AFP. Les quartiers mentionnés par M. Rassoul sont situés au nord de la vieille ville de Mossoul --en grande partie contrôlée par l'EI-- et font l'objet d'une offensive annoncée samedi.

Appuyées par une coalition internationale conduite par les Etats-Unis, les forces irakiennes mènent depuis mi-octobre une vaste offensive pour reconquérir Mossoul, prise par l'EI en juin 2014. Après s'être emparées fin janvier de la partie orientale de la ville, elles se sont lancées le 19 février à l'assaut de la partie ouest. Pour la deuxième fois en une semaine, l'aviation irakienne a largué des tracts à l'adresse des habitants, les exhortant de fuir les zones de combat. Dans la nuit, les avions ont largué "des milliers de tracts sur la vieille ville, sur al-Saha, al-Zinjili et al-Shifaa", a également affirmé le JOC lundi.

Vieille ville assiégée

Cet appel à fuir est en contradiction avec les recommandations adoptées depuis des mois par l'armée pour enjoindre les civils à rester chez eux durant les combats, notamment dans l'objectif de réduire le nombre de déplacés et d'éviter des destructions de grande ampleur. L'ONG Save The Children a exprimé sa "profonde inquiétude", disant craindre que "les appels à quitter Mossoul-Ouest n'exposent les civils, notamment les enfants, au danger d'être pris entre deux feux". Interrogé sur ce changement de tactique, M. Rassoul l'a justifié par la forte densité de population à Mossoul-Ouest, notamment dans les "zones anciennes", en référence à la vieille ville.

La reprise de cette zone, un entrelacs de ruelles étroites où résideraient encore des centaines de milliers de civils, s'avère particulièrement ardue. L'accès à "la vieille ville est entièrement bloqué par le sud depuis un certain temps et nos troupes sont maintenant présentes au nord et à l'ouest", a précisé le porte-parole du JOC. La partie orientale de la zone est elle bordée par le fleuve Tigre qui divise Mossoul en deux. La bataille de Mossoul a déplacé des centaines de milliers d'habitants et provoqué la mort de très nombreux civils.

Les Etats-Unis ont reconnu jeudi la pire bavure depuis le début de leur campagne anti-EI, avec 105 civils tués à Mossoul dans un bombardement le 17 mars. L'enquête militaire américaine a toutefois attribué ce bilan à l'EI, qui avait piégé à l'explosif le lieu ciblé. Une "explosion secondaire" a fait s'effondrer tout le bâtiment, selon le rapport d'enquête.

Le ministère de l'Intérieur irakien a également annoncé la semaine dernière enquêter sur des accusations de torture, d'exécutions sommaires et de viols menés par certains soldats de sa Force d'intervention rapide contre des prisonniers.

C'est à Mossoul, tombée aux mains des jihadistes en juin 2014, que le chef de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi avait proclamé un "califat" à cheval entre l'Irak et la Syrie dans une mosquée de la vieille ville. Mais sa chute, même si elle constituerait un revers majeur pour l'EI, ne mettrait pas fin pour autant à la guerre contre l'organisation extrémiste. Les jihadistes détiennent encore des territoires dans trois provinces irakiennes et continuent de mener régulièrement des attaques dans les zones gouvernementales.