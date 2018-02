"Les femmes ne servent plus de miroir aux hommes"

Car en ce début de xxe siècle, la prise de parole féminine reste encore une épreuve. Virginia Woolf imagine, par exemple, le destin d'une soeur fictive de Shakespeare jouissant du même talent que lui, et les barrages probables qui l'auraient empêchée de percer. La trame de son essai est que seule la femme disposant d'un statut, d'un peu d'argent, d'un peu d'autonomie, et donc d'une chambre à elle, peut être libre aussi en pensées, c'est-à-dire trouver le temps, la disponibilité et même l'envie de jeter des états d'âme sur un bout de papier.

