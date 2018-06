Les Européens s'inquiètent de l'absence de progrès dans les négociations avec Londres

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE sont inquiets du manque d'avancées dans les négociations sur la sortie du Royaume-Uni du bloc européen (Brexit). Lors du sommet des 28 et 29 juin, ils devraient plaider pour une intensification des préparations dans la perspective de l'absence d'accord de retrait avec Londres ('no deal').