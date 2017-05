Les Etats-Unis prêts à se retirer de l'accord de Paris sur le climat

Le président américain Donald Trump a pris la décision de retirer les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat conclu fin 2015 par plus de 190 pays, affirment plusieurs médias américains, comme ABC News et Politico. Cette information est basée sur plusieurs sources qui seraient proches du dossier et de la Maison-Blanche.

Le site Axios en particulier cite deux sources anonymes qui ont eu connaissance de la décision du président. L'information n'a pas été confirmée par la Maison Blanche, mais le Président a tweeté qu'il annoncerait sa décision sur l'accord de Paris "dans les prochains jours".

I will be announcing my decision on the Paris Accord over the next few days. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Les modalités ne sont cependant pas encore claires. On ne sait pas si Donald Trump prévoit de sortir entièrement de l'accord et s'il souhaite plutôt entraîner une modification de la présente Convention.

L'objectif des Etats-Unis, fixé par l'administration Obama, est une réduction de 26% à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2005.

Les Nations Unies ont réagi via le compte officiel, en anglais, de l'asssociation. Pour eux, le changement climatique est "indéniable" et "inarrêtable".

Climate change is undeniable



Climate action is unstoppable



Climate solutions provide opportunities that are unmatchable.

-@antonioguterres https://t.co/a8O14NCLUc -- United Nations (@UN) May 31, 2017

Promesse de campagne

Pendant sa campagne, l'homme d'affaires septuagénaire, qui martèle vouloir mettre fin à la "guerre contre le charbon", avait promis d'"annuler" cet accord. Mais depuis son installation à la Maison Blanche, le 20 janvier, il avait envoyé des signaux contradictoires, reflets des courants contraires qui traversent son administration sur la question climatique mais aussi, au-delà, sur le rôle des Etats-Unis dans le monde et leur rapport au multilatéralisme.

Le patron de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), Scott Pruitt, s'était ouvertement prononcé pour une sortie de l'accord, jugeant qu'il était "mauvais" pour l'Amérique.

Camouflet

Ce n'est pas la première fois que l'idée de quitter cet accord est dans l'air. Après le Sommet du G7 en Sicile, la Chancelière allemande Angela Merkel avait déjà annoncé qu'elle était insatisfaite des progrès des négociations concernant le climat, notamment par rapport aux positions de Donald Trump.

Un retrait américain serait un camouflet pour la "diplomatie climat" qui, il y a moins de 18 mois, célébrait à Paris un accord historique, dont Pékin et Washington (sous la présidence Obama) furent des architectes centraux.

Avec AFP