Les Etats-Unis et leurs alliés critiquent la politique de Pékin en mer de Chine méridionale

Les Etats-Unis, l'Australie et le Japon ont dénoncé lundi la construction d'îlots artificiels et la militarisation du sud de la mer de Chine par Pékin, en rupture avec la position de plus en plus modérée des pays du sud-est asiatique concernant la campagne expansionniste de la Chine dans ce secteur.