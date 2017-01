Les Etats-Unis doivent rester engagés dans la lutte contre le réchauffement

"Je pense qu'il est important que les Etats-Unis gardent un siège autour de la table, la réponse aux menaces du changement climatique exigeant une réponse globale", a-t-il déclaré en réponse à une question lors de son audition par la commission des Affaires étrangères du Sénat, qui doit le confirmer comme secrétaire d'Etat. "Aucun pays ne peut seul régler ce problème", a ajouté M. Tillerson, signalant ainsi être favorable au maintien des Etats-Unis dans l'Accord de la COP21 conclu à Paris en décembre 2015 et dans lequel le président Barack Obama a joué un rôle clé.

A l'occasion de l'entrée en vigueur de l'accord en novembre, Exxon-Mobil, alors dirigé par M. Tillerson, avait estimé dans un communiqué que cet accord était "un pas important par les gouvernements du monde pour répondre aux risques graves posés par le changement climatique".

Les déclarations de M. Tillerson tranchent avec celles de M. Trump sur ce sujet. Le président élu, un climato-sceptique, avait dit durant sa campagne qu'il voulait retirer les Etats-Unis de l'Accord de Paris. Il a toutefois nuancé cette position après son élection en se déclarant "ouvert sur cette question".

Les propos de M. Tillerson ont été bien accueillis par des environnementalistes. "C'est encourageant que M. Tillerson reconnaisse que le changement climatique requiert une réponse globale et que les Etats-Unis devaient rester à la table", a réagi David Waskow, un responsable du World Resources Institute, une ONG de Washington.

Mais, a-t-il ajouté dans un communiqué, "il doit aller plus loin et en qualité de chef potentiel de la diplomatie américaine, M. Tillerson devrait comprendre que les Etats-Unis doivent être un leader contre le changement climatique et honorer leurs engagements internationaux" dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.