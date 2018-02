Les enquêteurs russes trouvent les boîtes noires de l'Antonov qui s'est crashé dimanche

Les enquêteurs russes ont trouvé dans les environs de Moscou les boîtes noires de l'avion qui s'est écrasé dimanche, indique lundi la protection civile. L'un des enregistreurs de vol a été endommagé mais les données qu'il contient sont toujours exploitables. On en sait par ailleurs pas encore plus à l'heure actuelle sur les causes de l'accident.