Les élections en Egypte, une mascarade pharaonique

Assise en tailleur sous un palmier malingre du jardin de l'Institut des sciences, modeste poumon vert du quartier cairote de Mounira, Naglaa couve d'un oeil inquiet les cavalcades de ses trois enfants. Hidjab ivoire sous une ample abaya d'un noir de jais, cette veuve remariée vient souvent en voisine dans ce parc, histoire de " prendre un peu l'air et d'oublier la déprime ambiante ". Allusion à la folle envolée des prix des denrées de base - alimentation, vêtements, énergie -, rançon du démantèlement de subventions à la consommation anachroniques, et aux failles d'un système scolaire à la dérive. " Le niveau de l'enseignement ne cesse de se dégrader, soupire la diplômée en droit, qui, union précoce oblige, n'a jamais exercé. Aux prises avec des classes surpeuplées, les profs laissent filer. Pire, les bonnes notes de mon aînée Soumaya attisent la jalousie de ses camarades, qui l'accusent de tricher et l'humilient. Elle, son frère et sa soeur fréquentent d'ailleurs de moins en moins le collège. Je préfère leur donner cours à la maison. " Mère et préceptrice, la ronde et loquace Naglaa a bien trop à faire pour se soucier de l'échéance présidentielle, programmée du 26 au 28 mars. " En 2014 - année du scrutin précédent -, j'étais décidée à voter, confie-t-elle. Mais ce que j'ai vu devant le bureau de vote m'en a dissuadée. Toutes ces femmes qui dansaient... Indécent. Une élection, ça n'a rien d'une blague. "

...