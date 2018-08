Les dernières oeuvres des artistes: Viva la vida de Frida Kahlo

Au départ : un accident. Un autobus entre en collision avec un tramway qui traînait sur ses rails en sortant d'une petite gare de province. Un impact sourd propulse les voyageurs et la carcasse sur une dizaine de mètres avant que tout s'arrête au milieu des cris, des larmes et des étals renversés, c'est jour de marché en ce 17 septembre 1925. A l'intérieur du véhicule, une jeune fille, Frida, 18 ans, et son fiancé, Alejandro, le beau gars du quartier. Tous deux rentraient chez eux, juste après l'école. Et parce qu'elle avait oublié son ombrelle dans sa classe, ils choisissaient d'y retourner et de prendre le bus suivant, celui qui relie la ville à la banlieue et qui vient de s'éventrer, ici, au centre de Mexico. Karma, destin, volonté divine ou simplement accident ? Il aurait pu lui coûter la vie, à Frida, 18 ans, mais au lieu de cela, cet accident la condamnera à vivre.

...