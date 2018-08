Les dernières oeuvres des artistes : Le Rêve de Henri Rousseau

C'est une femme nue et allongée. Une odalisque d'un nouveau genre, pas celle qui pose alanguie sur une méridienne dans un salon parisien, mais bien une jolie Polonaise, Yadwigha, que Rousseau a installée au beau milieu de cette jungle verdoyante. D'elle on ne sait pas grand-chose. Le peintre n'en dira jamais rien, tout au plus couchera-t-il quelques vers pour accompagner ce dernier tableau. De l'avis de ses amis, une chose est pourtant sûre : elle, au moins, elle ne l'aura jamais fait souffrir. Pas comme les autres. Pas comme cette mégère aux pieds de laquelle se traîne Henri depuis plus d'une année.

