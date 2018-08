Les dernières oeuvres des artistes : le Grand Concert, de Nicolas de Staël

Antibes, le 16 mars 1955. Une silhouette de plus d'un mètre nonante s'écrase sur le trottoir. Au pied d'un réverbère, face à la mer, Nicolas de Staël vient de se précipiter de la terrasse de son atelier. Le peintre, qui a passé plus des deux tiers de son existence dans la misère, est alors à l'apogée de sa gloire. Et s'il a décidé de briser son corps, c'est parce qu'il ne parvenait pas à recoller son coeur. Quelques heures avant de se supprimer, il achevait son dernier tableau, Le Concert (Le Grand Concert, L'Orchestre). Une toile de plus de 7 mètres carrés. Un univers noyé dans une mer rouge d'où émergent seulement un piano et une contrebasse, séparés par des pupitres de partitions. Mi-figurative, mi-abstraite, l'oeuvre réunit les deux plus grandes préoccupations de l'artiste : qui, d'un style ou de l'autre, se doit de l'emporter ? Une question qui, toute sa vie, l'a taraudé.

