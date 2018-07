Les dernières oeuvres des artistes : la queue d'aronde et violoncelles de Dali

On ne l'aurait pas imaginée comme ça, la mort de Salvador Dali. Sans doute que lui non plus, d'autant que ce Don Quichotte de la peinture était tellement fier de lui qu'il croyait presque à son immortalité : " Un génie comme moi, ça ne meurt pas. " En tout cas, certainement pas isolé dans une clinique de Barcelone où, couché dans son lit, il suit ses bulletins de santé à la télé, son seul plaisir étant d'entendre les pronostics des journalistes sur ses chances de s'en sortir. Autour de lui, plus personne non plus pour le soutenir, tout au plus quelques escrocs qui continuent à s'enrichir à ses dépens et un médecin traitant que Dali a cru bon d'essayer d'étrangler une semaine auparavant quand l'homme lui demandait gentiment de poser avec sa famille pour une photo souvenir. On ne change pas un homme en fin de vie ; encore moins un artiste excentrique qui, toute son existence, érigea la provocation en art de vivre. A 85 ans, Dali est seul, il souffre de démence, sans doute d'un peu d'Alzheimer et adore raconter à tous ceux qu'il rencontre à présent qu'il s'est récemment transformé en coquillage.

