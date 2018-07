Les dernières oeuvres des artistes : l'autoportrait de Kasimir Malevitch

Petrograd (Saint-Pétersbourg), 1935. Ce jour-là, chacun tient son rang ; les femmes pleurent au milieu des gerbes de fleurs, les amis agitent de petits drapeaux blancs frappés d'un carré noir tandis que le régime a fait boucler les rues pour faciliter le passage du convoi funéraire. Pour ne pas s'y tromper et pour bien marquer les esprits, les élèves de Malevitch ont même accroché le mythique tableau Carré noir sur fond blanc entre les phares du camion chargé de transporter le corps jusqu'à la gare. Direction Moscou pour l'incinération avant d'enterrer les cendres du défunt non pas au Kremlin, comme pour les héros soviétiques, mais au pied d'un chêne, dans une forêt discrète et sombre, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale.

