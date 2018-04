"Les citoyens peuvent agir sur le système mais la plupart ne bougent pas"

Professeur de droit, ancien consultant auprès de la Commission européenne, ex-juge à la Cour de justice de l'Union européenne, chroniqueur au Vif/L'Express et Liégeois, Franklin Dehousse estime que l'accélération de la technologie, de la globalisation et des mouvements migratoires annoncent un séisme dans la plupart des Etats. Et que le système politique, en perte de légitimité, peine à y réagir. Restent donc, à ses yeux, les citoyens. Mais il est temps qu'ils bougent !