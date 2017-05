Les chiffres du tabac

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac , l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne la façon dont le tabac met en péril le développement des nations du monde entier et appelle les gouvernements à appliquer des mesures fortes de lutte antitabac.

Ces mesures comprennent l'interdiction du marketing et de la publicité pour le tabac, la promotion du conditionnement neutre pour les produits du tabac, l'accroissement des droits d'accise et l'interdiction du tabac dans les lieux publics intérieurs et les lieux de travail.

8 millions de décès d'ici 2030

Le tabac tue plus de 6 millions de personnes chaque année et coûte aux particuliers et aux gouvernements plus de 1400 milliards de dollars (US $) en dépenses de santé et en perte de productivité.Selon une vaste étude de l'OMS et de l'Institut américain du Cancer, d'ici 2030, ce chiffre passera à 8 millions de décès dans le monde si il n'y a pas d'intensification de l'action dans la lutte anti-tabac.

Le tabagisme augmente dans les pays pauvres

860 millions de fumeurs adultes vivent des pays à revenu faible ou intermédiaire. Des études ont démontré que, dans les ménages les plus pauvres, les dépenses consacrées aux produits du tabac représentent souvent plus de 10% des dépenses totales.

Un belge sur cinq fume

En Belgique, près de 19.000 décès par an sont directement attribuables au tabac.Chez le fumeur, la probabilité d'infarctus est 2 à 3 fois plus élevée que chez le non-fumeur. De plus, près de 30% des infarctus sont dus au tabagisme. Le tabac joue un rôle dans 16 % des décès dus à des maladies non transmissibles.

Au total, 97% des fumeurs qui essaient d'arrêter seuls recommencent d'ailleurs à fumer après moins d'un an. Certains spécialistes soutiennent qu'il faut augmenter le prix du paquet, d'au moins 10% au-dessus de l'inflation pour espérer un résultat concluant. D'autres, estiment que le paquet neutre, sur le long terme, sera plus dissuasif.

Pour l'environnement aussi, le "tabac tue"

Les déchets du tabac est le type de déchet le plus répandu dans le monde : jusqu'à 10 milliards de cigarettes sont jetées chaque jour.Les mégots de cigarettes représentent 30% à 40 % des articles ramassés lors du nettoyage des côtes ou des villes.

La production aussi fait des dégats

Entre 10 et 14% des enfants de famille cultivant du tabac ne vont pas à l'école, parce qu'ils travaillent dans les champs de tabac. 60 % à 70% des travailleurs engagés dans les champs de tabac sont des femmes. Toutes les personnes qui cultive le tabac sont en contact permanent avec des produits chimiques dangereux. souvent cancérigène pour l'homme.La lutte anti-tabac continue, avec cette année une campagne qui vise a démontrer comment les individus peuvent contribuer à parvenir à un monde sans tabac et durable, soit en s'engageant à ne jamais utiliser de produits du tabac, soit en cessant d'utiliser ces produits.

Pour ceux qui veulent arrêter...

Plusieurs hôpitaux ouvrent leurs portes ce mercredi à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac. Ils donnent accès, à ceux qui le souhaitent, à des tests de sensibilisation ainsi qu'aux conseils de professionnels de la santé.

Océane Cordier