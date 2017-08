Les cartes postales des polices européennes pour retrouver des criminels

"Cher Artur, les frites belges sont les meilleures et nous savons qu'elles te manquent. Reviens pour les apprécier, nous aurons une surprise pour toi", peut-on lire sur une carte de la police belge.

Illustrée d'un cornet de frites et d'une bière, elle est adressée à Artur Nawrocki, en cavale après avoir été reconnu coupable de trafic de drogue par un tribunal bruxellois en 2014.

Cette campagne estivale lancée par Europol, l'agence de police européenne, a été dévoilée vendredi dans le cadre d'une initiative qui vise à traquer les criminels les plus recherchés d'Europe.

From Belgian Federal Police and @Europol with love. 🍟 🇧🇪 https://t.co/LdUBF4qeI4 #mostwanted pic.twitter.com/mLz85p8h0D