Les cagnottes en ligne des terroristes

A 16 h 40, ce lundi 25 juillet 2016, Adel Kermiche, 19 ans, fiché S, dialogue via la messagerie cryptée Telegram avec un jeune adulte de son âge : Abdel Malik Petitjean, lui aussi adepte de Daech. Le premier est assigné à résidence chez ses parents, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Normandie), après avoir essayé de gagner la Syrie. Le second est venu le rejoindre depuis la Haute-Savoie, pour " frapper ". Trois jours plus tôt, comme l'enquête l'a révélé, les deux apprentis djihadistes n'avaient jamais entendu parler l'un de l'autre. Leurs discussions révèlent tout à la fois une volonté implacable de tuer des " mécréants " et une improvisation totale. Kermiche écrit à Petitjean : " J'ai parlé aussi au frère pour la cagnotte, tout ça. [...] Il revient que jeudi. [...] Il m'a dit qu'il pourrait me financer si je veux acheter une kalach (kalachnikov). " Finalement, après avoir hésité, et faute d'avoir accès à la cagnotte alimentée par un membre anonyme du groupe terroriste, le duo passe à l'action. Le 26 juillet, vers 9 heures du matin, ils se précipitent à l'intérieur de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Là, ils égorgent le père Jacques Hamel (85 ans), blessent un paroissien et prennent en otage quatre femmes avant d'être abattus par les policiers.

