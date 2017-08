"Les Balkans sombrent à nouveau dans le désordre et il n'est pas certain du tout que l'intégration européenne soit la solution"

Ces deux dernières semaines, j'ai traversé les Balkans en tous sens. J'y ai discuté avec des politiques, des entrepreneurs, des diplomates et d'autres personnes, dans les villes et les villages. Ce que j'y ai vu et entendu ne m'a guère rassuré. Même s'il n'y a plus de guerre, la stabilité est particulièrement fragile. L'Europe se retrouve face à une tâche impossible. Tous les acteurs de la région sont soit candidats, soit candidats potentiels à rejoindre l'Union européenne : la Bosnie, la Serbie, la Macédoine, l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo. Malheureusement, les Balkans sombrent de nouveau dans le désordre et il n'est pas certain du tout que l'intégration européenne soit la solution.

...