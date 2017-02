"Les attentats de Paris ont montré que ce que chacun jugeait impossible allait devenir possible"

Votre nouveau livre (1) est une rhapsodie à la gloire de la civilisation des cafés. Y a-t-il un lien entre les troquets et la vitalité de la littérature ? Cette affinité élective est-elle l'une des spécificités de l'Europe ?

Evidemment, et les communistes le savaient. D'où leur constante hostilité à cet aspect, déjà ancien, de l'identité du Vieux Continent. Les staliniens et leurs émules ont instinctivement détesté tous les lieux dévolus à l'échange libre des idées. Ils avaient en horreur le brassage de l'opinion publique. Ma ville natale, qui était d'allure médiévale, s'appelait Gjirokastër. La population y était très hostile au communisme et la fréquentation des cafés y était très répandue. Pour moi et mes camarades, dans notre classe de lycée - nous devions avoir 12 ou 13 ans -, l'un des signes les plus tangibles de la liberté était de pouvoir se rendre au café. Je me souviens aussi de la Tirana de mon enfance et de ma jeunesse, qui était assez snob. On y trouvait des cafés dont les noms étaient empruntés à ceux des autres grandes villes d'Europe : Le Flore, Bella Venezia, etc. Cette efflorescence a profondément déplu au régime communiste, qui s'est installé en 1945. Une des obsessions les plus constantes d'Enver Hodja (NDLR : dirigeant de la dictature albanaise entre 1944 et 1985) a été d'étouffer cette vie des cafés. A la chute du mur de Berlin, les Albanais ont poussé un soupir de soulagement et ils ont renoué avec les joies des cafés. C'est logique, après tout : quand prévaut une idéologie d'airain, il n...